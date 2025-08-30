Haberler

Newcastle United, Nick Woltemade’i Transfer Etti

TRANSFERE DEVAM EDİYORLAR

Premier Lig takımlarından Newcastle United, İsveçli oyuncu Alexander Isak’ın takımdan ayrılma ihtimali üzerine, kadrosunu güçlendirme çabalarını sürdürüyor. İngiliz kulübü, Almanya’nın Bundesliga liginde mücadele eden Stuttgart takımında forma giyen 23 yaşındaki Nick Woltemade’i kadrosuna dahil etti. Siyah-beyazlı ekip, Woltemade’nin 27 numaralı formayı giyeceğini de açıkladı.

BONUSU BÜYÜK MİKTARDA ÖDEYECEKLER

Newcastle, bu transfer için Stuttgart kulübüne toplamda 85 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Nick Woltemade, geçtiğimiz sezon Stuttgart formasıyla Bundesliga’da gerçekleştirdiği 22 maçta 12 gol ve 2 asistlik bir performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti.

ÖNEMLİ

