Newcastle United, Nick Woltemade’i Transfer Etti

YENİ TRANSFER AÇIKLAMASI

Newcastle United, 23 yaşındaki futbolcu Nick Woltemade’i kadrosuna dahil ettiğini duyurdu. Ekibin, İsveçli futbolcu Alexander Isak’ın ayrılma ihtimali gündemdeyken kadrosunu güçlendirmek için harekete geçtiği görülüyor. Woltemade, Alman kulübü Stuttgart’tan transfer edildi.

TRANSFER DETAYLARI

Siyah-beyazlı ekip, Nick Woltemade’in 27 numaralı formayı giyeceğini açıkladı. Newcastle, bu transfer için Stuttgart kulübüne 85 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Geçtiğimiz sezon Stuttgart formasıyla Bundesliga’da 22 karşılaşmaya çıkan Woltemade, bu maçlarda 12 gol ve 2 asistlik bir performans sergiliyor.

Kocasinan’da Genç, T.T. Tarafından Vuruldu

Kayseri'de bir işyerinde su içen 24 yaşındaki genç, tartışma sonucu tabanca ile vuruldu. Yaralı hastaneye sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma açıldı.
Gökhan Özoğuz Ve Farah Zeynep Abdullah

Gökhan Özoğuz ve Farah Zeynep Abdullah, aşk dedikodalarının ardından gizlice buluşarak bir mekânın otoparkında yemek yedi. Çift, gözlerden kaçamadı.

