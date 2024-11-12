Newcastle United Osimhen İçin Hareket Geçti

NAPOLİ’DEN GALATASARAY’A TRANSFER

Bu yaz transfer döneminde Napoli’den Galatasaray’a kiralık olarak gelen Victor Osimhen performansıyla dikkat çekiyor. Nijeryalı futbolcu, sarı kırmızılı forma altında geçirdiği dokuz maçta sekiz gol ve dört asist gerçekleştirerek takımına büyük katkı sağlıyor. Bu başarılarıyla birlikte Avrupa’nın büyük kulüpleri, 25 yaşındaki futbolcuyu yakından izliyor.

İNGİLİZ BASININDAN AÇIKLAMA

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, bir Premier Lig ekibi Osimhen için Napoli’nin kapısını çalmaya hazırlanıyor. Bu durum, Osimhen’in gelecekteki transfer süreci açısından ilginç gelişmelere yol açabilecek bir durum olarak değerlendiriliyor.

NEWCASTLE UNITED İLGİLİ

İddialara göre Osimhen’i takip eden kulüplerden biri Newcastle United. İngiliz ekibinin, Osimhen transferi için harekete geçmesi, Galatasaray taraftarları için endişe kaynağı olabilir. Osimhen’in performansı, olası bir teklifin gelme ihtimalini artırıyor.