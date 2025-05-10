Next 2025, Gençlerle Küresel Sorunları Tartışacak

GENÇLER GELECEĞİ ŞEKİLLENDİRİYOR

TRT tarafından 10 Mayıs’ta İstanbul’da düzenlenecek “NEXT 2025” etkinliği, genç gazeteciler, akademisyenler, girişimciler ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getiriyor. Dördüncü kez gerçekleştirilen bu etkinlik, gençlerin küresel meselelerde aktif rol almasını ve geleceği birlikte inşa etmelerini hedefliyor. Bu yıl etkinlikte, farklı alanlardan gelen katılımcılar, güncel sorunlar ve çözümler üzerine tartışmalar yapacak.

FARKLI ALANLARDA ATÖLYE ÇALIŞMALARI

Etkinlikte, panellerin yanı sıra “Film Yapım Süreçlerinde yapay zeka teknolojisi ChatGPT’yi Etkili Kullanmak”, “Holistik Yaşam: Zihin, Beden ve Ruh Dengesini Keşfetmek” gibi çeşitli atölye çalışmaları da düzenlenecek. Gençlerin fikirlerini uluslararası ölçekte duyurabilecekleri önemli bir platform sunan “NEXT 2025”, teknolojiden spora, kültür-sanattan sağlığa pek çok alanda çeşitli konuları masaya yatıracak.

GELECEĞİN SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ

Etkinlikte konuşan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Zobacı, gençlerin bu platformda yer alması ve geleceği tartışması gerektiğini belirtirken, “Gençlerin sesinden, küresel sorunlara yönelik çözümleri dinleyeceğiz” dedi. Zobacı, günümüzde insanlığı tehdit eden birçok problemin bulunduğunu ve bu sorunların yakından incelenmesi gerektiğini vurguladı.

GENÇLERİN ÖNEMİ VE İSTANBUL’DAKİ ETKİNLİK

Zobacı ayrıca, Türkiye’nin küresel düzeydeki konumuna vurgu yaparak, “Genç limanlardan, zihinlerden ortaya çıkacak fikirler bizim için kıymetli” ifadelerini kullandı. TRT’nin gençlerin kendilerini ifade edebilecekleri projelere destek vermeye çalıştığını söyleyen Zobacı, “NEXT etkinliği, gençlik dinamiğini küresel meselelere çözüm üretme gayretiyle buluşturan bir platformdur” dedi.

DÜNYADAN KATILIMCILAR VE İLHAM VEREN HİKAYELER

İngiltere, Filistin, Hindistan, Amerika gibi çeşitli ülkelerden katılımcıların yer alacağı etkinlikte, birçok farklı alanda deneyimlerini paylaşacaklar. Gazze’de savaşın ortasında sesini yükselten gazetecilerden, Kuzey Kutbu’na yürüyüşleriyle tanınan kaşiflere kadar çeşitli isimler, gençlere ilham verecek. Etkinliğin konuşmacıları arasında uluslararası alanda tanınmış birçok isim de yer alıyor.