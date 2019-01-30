Neymar 10 hafta sahalarda yok

Dünyaca ünlü futbolcu Neymar’dan kötü haber geldi. Talihsiz bir sakatlık yaşayan ünlü oyuncu 10 hafta sahalardan uzak kalacak.

Paris Saint-Germain’in Fransa Kupası’nda RC Strasbourg ile sahasında oynadığı karşılaşmada Brezilyalı futbolcu Neymar bileğinden sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Kulüpten yıldız futbolcunun sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi. PSG’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Neymar’ın 10 hafta sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.

26 yaşındaki futbolcu, Paris Saint-Germain ile bu sezon 23 karşılaşmada forma giydi ve 20 gol, 8 asistle mücadele etti.

Yıldız futbolcu sakatlığından dolayı UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’ndaki Manchester United karşılaşmalarını kaçıracak

TRT