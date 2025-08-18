Neymar, 6-0’lık Yenilgiyi Unutamıyor

NEYMAR’IN DUYGUSAL ANLARI

Santos’un yıldız ismi Neymar, Vasco da Gama’ya karşı alınan 6-0’lık tarihi mağlubiyetin ardından gözyaşlarını tutamadı. Morumbis Stadı’nda gerçekleştirilen karşılaşmada Santos, rakibi Vasco da Gama karşısında beklenmedik bir şekilde ağır bir yenilgi aldı. Bu sonuç, Neymar’ın kariyerinde yaşadığı en zor yenilgilerden biri olarak kayıtlara geçti.

DERBİ TARİHİNE GEÇEN SKOR

Vasco ile Santos arasındaki karşılaşmalarda daha önce kaydedilen en yüksek skor 5-1’di ve bu sonuç, üç kez gerçekleşmişti. İki kez Santos, bir kez de Vasco bu skorla galip gelmişti. Ancak geçtiğimiz pazar gerçekleşen 6-0’lık galibiyet, derbi tarihini altüst etti ve unutulmaz anlara sahne oldu.

Neymar’IN KARIYERİNDEN ÖNEMLİ ANILAR

2009’dan bu yana profesyonel futbol hayatını sürdüren Neymar, kariyerinde daha önce en fazla dört farkla kaybetmişti. Bu % skorları 2011’de Santos’un Barcelona’ya karşı 4-0’lık Dünya Kulüpler Kupası finalindeki yenilgisi ile Barcelona formasıyla PSG’ye karşı yaşadığı Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki 4-0’lık sonuçlardan oluşuyordu. Ancak Santos’un Vasco’ya karşı aldığı 6-0’lık mağlubiyet, Neymar’ın futbol hayatında en sert yenilgi olarak öne çıktı.