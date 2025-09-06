Neymar, Hikmet Karaman Videosu Paylaştı

Neymar’DAN SÜRPRİZ PAYLAŞIM

Brezilya ve dünya futbolunun unutulmaz isimlerinden biri olan Neymar, 231 milyon takipçili sosyal medya hesabında ilginç bir paylaşımda bulundu. Neymar, Süper Lig’de birden fazla takımda görev almış deneyimli teknik direktör Hikmet Karaman’ın Çaykur Rizespor döneminde, golcü oyuncu Leonard Kweuke ile yaşadığı penaltı tartışmasını konu alan videoyu takipçileriyle paylaştı. Çoğu kullanıcı bu paylaşımın nedenini anlayamazken, video kısa sürede binlerce kez izlendi ve birçok beğeni aldı.

PENALTI TARTIŞMASI

2015-2016 sezonunda Çaykur Rizespor ile çalışan Hikmet Karaman, takımının Gençlerbirliği ile yaptığı maçta penaltı vuruşu sırasında forvet oyuncusu Leonard Kweuke ile gergin anlar yaşamıştı. Karaman, Kweuke’nin penaltıyı atmasını istememesine rağmen, Kweuke penaltıyı kullanarak topu ağlarla buluşturmuştu. Bu gol sonrası bir gol daha atan Kweuke, Çaykur Rizespor’a Gençlerbirliği karşısında galibiyeti getirirken mutluluktan gözyaşlarına hakim olamamıştı.