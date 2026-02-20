Neymar Kariyerinin Son Dönemi Hakkında Açıklamalarda Bulundu

Brezilyalı ünlü futbolcu Neymar, kariyerinin son dönemine ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Santos formasıyla son yıllarında sakatlık sorunlarıyla boğuştuktan sonra Aralık 2026’da profesyonel futboldan emekli olabileceğini dile getirdi.

ARALIK AYINDA EMEKLİLİK TALEBİ

34 yaşındaki forvet, Brezilya medyasına, “Geleceğin bana neler getireceğini bilmiyorum. Aralık ayında emekli olmak isteyebilirim. Gün gün yaşıyorum. Bu yıl sadece Santos için değil, Brezilya milli takımı için de çok önemli.” açıklamasında bulundu. Neymar, 2025 Aralık’ında geçirdiği diz ameliyatının ardından bu sezon tamamen sağlıkla geri dönebilmek için bazı maçlarda dinlenme kararı aldığını kaydetti.

HAZIR OLMAK İÇİN DİNLENİYOR

Yıldız futbolcu, “Takımıma yardım etmek için geri dönmek istedim ama sonunda yüzde 100 hazır, ağrısız ve en iyi formda sahaya çıkabilmek için kendimi dinlendirmeyi tercih ettim.” diyerek durumunu aktardı. Santos ile 2026 yılı sonuna kadar sözleşme imzalayan Neymar, Brezilya milli takımına dönecek ve Dünya Kupası’nda şampiyonluğun peşinde koşmayı hedefliyor.

HEDEF DÜNYA KUPASI

79 golle Brezilya’nın tarihindeki en skorer futbolcusu olan Neymar, 2026 Dünya Kupası’nda C Grubu’nda Fas, Haiti ve İskoçya ile mücadele edeceklerini belirtti. Neymar, uzun süredir sahada ve saha dışında ses getiren bir isim olmaya devam ediyor. Ayrıca ünlü sunucu Ertem Şener’in “Orada genelde Neymar olurdu…” ifadesiyle sosyal medyada büyük bir etki yarattığı biliniyor.