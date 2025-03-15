Neymar Sakatlandı, Brezilya Kadrosundan Çıkartıldı

NEYMAR’IN KADRODAN ÇIKARILMA NEDENİ

Brezilya Milli Takımı’na 1,5 yıl aradan sonra çağrılan Neymar, sakatlık sebepleriyle kadrodan çıkartıldı. Neymar, 20 ve 25 Mart tarihlerinde Brezilya’nın Kolombiya ve Arjantin ile oynayacağı maçlarda yer alamayacak.

DİĞER SAKAT OYUNCULAR

Brezilya Futbol Federasyonu, Neymar’ın yanı sıra Flamengo’nun stoperi Danilo ve Manchester City’nin kalecisi Ederson’un da sağlık sorunları bulunduğunu bildirdi. Danilo’nun sağ uyluğunda birinci derece kas sakatlığı, Neymar’ın sol uyluğunda bir rahatsızlık yaşıyor ve Ederson’un pubis kemiğinde sorun olduğu ifade edildi.

YERLERİNE ALINAN YENİ OYUNCULAR

Brezilya Teknik Direktörü Dorival Junior, sakatlanan oyuncuların yerine Lucas Perri (Lyon), Alex Sandro (Flamengo) ve Endrick’i (Real Madrid) kadroya çağırdı. Bu değişiklikler, takımın gelecek maçlardaki performansını etkileyecek.