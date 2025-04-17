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Neymar, Sakatlıktan Yine Kurtulamadı

Sakatlık Kabusu Devam Ediyor

Brezilya futbolunun önemli isimlerinden Neymar, sakatlık sorunlarıyla bir kez daha karşı karşıya kaldı. Santos’la ilk 11’de sahaya çıktığı Atletico Mineiro maçı sırasında, 32. dakikada sol uyluğunda hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemedi. Yıldız futbolcu, gözyaşları içinde sahayı terk etmek zorunda kaldı.

Önemli Bir Dönüş ve Hayal Kırıklığı

Bu karşılaşma, Neymar’ın yaklaşık bir yıllık sakatlık sürecinin ardından ilk 11’de başladığı ilk maçtı. Önceki mücadelesinde yedek olarak kısa süre forma giyen Brezilyalı oyuncu, taraftarlarının karşısına “geri döndü” beklentisiyle geçmişti. Ancak, bu olumlu başlangıç, kısa sürede hayal kırıklığına dönüştü. Kulüpten Neymar’ın sağlık durumu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Sakatlığının ciddiyeti ise önümüzdeki günlerde netleşecek.

Milli Takım Geleceği Belirsiz

Bu son gelişme, 1.5 yıl aradan sonra Brezilya Milli Takımı’na yeniden davet edilen Neymar’ın form durumunu ve geleceğini de etkileyecek gibi görünüyor. Geçtiğimiz haftalarda yaşadığı farklı bir sakatlık nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarılan Neymar’ın durumu, bu olayla birlikte daha da belirsiz hale geldi.

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