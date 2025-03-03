Neymar, Santos’ta Frikikten Gol Attı

NEYMAR’IN SANTOS’A DÖNÜŞÜ VE GÖKLERDEKİ PERFORMANSI

Ara transfer döneminde çocukluk kulübü Santos’a dönen Neymar, dikkat çekici bir form sergiliyor. Yıldız futbolcu, bu sefer frikikten gol atarak takımına büyük bir katkı sağlıyor. Arabistan’da istediğini bulamayan ve yaşadığı sakatlıkların ardından Al-Hilal ile olan sözleşmesini sonlandıran Neymar, Brezilya’ya geri dönüş yaptı.

BRAGANTINO MAÇINDA GÖZ DOLDURAN PERFORMANS

Al-Hilal’den ayrıldıktan sonra Santos ile sözleşme imzalayan Neymar, takımına katıldığı yedi maçta altı gol atmayı başardı. Geçtiğimiz hafta kornerden atmış olduğu golle dikkatleri üzerine çeken Brezilyalı yıldız, Santos’un Bragantino’yu 2-0 ile geçtiği karşılaşmada da öne çıkmayı başardı. Mücadelenin 9. dakikasında frikikten attığı golle takımını öne geçiren isim oldu.