NFT Piyasası Düşüş Yaşadı. Alıcı Sayısı Azaldı

KÜRESEL NFT PİYASASI DÜŞÜYOR

Küresel NFT piyasası eylül ayının ilk haftasında büyük bir düşüş yaşadı. Satış hacmi 91,96 milyon dolara gerileyerek, haziran ortasından bu yana en düşük seviyeyi gördü. Bu dönemde NFT alıcı sayısı yüzde 58 azalarak 200 binin altına indi. Haziran ortasında 487 bin olan NFT alıcı sayısı, 1-7 Eylül haftasında 199 bin 821’e düştü. Ayrıca, satıcı sayısı da yüzde 43 gerileyerek 145 bin 877’ye indi. Piyasa kaynaklarına göre, bu düşüş, temmuz ve ağustosta gözlemlenen güçlü ivmenin tersine döndüğünü gösteriyor.

Ağustos ayında ortalama 104 doların üzerinde seyreden NFT işlem değerleri, eylülün ilk haftasında 72 dolara kadar geriledi. Bu durumda, sadece iki hafta içerisinde ortalama değer yüzde 30 oranında azalmış oldu. Ancak bu duruma rağmen, işlem sayısının yüksek kaldığı dikkat çekiyor. İlk eylül haftasında 1,27 milyon işlem gerçekleşti ve bu durum, daha küçük tutarlı da olsa piyasa ilgisinin devam ettiğini ortaya koyuyor.

Uzmanlara göre yaz aylarındaki güçlü performans, artan NFT benimsenmesinden kaynaklanıyordu. Özellikle Ibiza’da açılan kalıcı NFT sanat galerisi ve Coinbase’in yan ağı Base’in hacim artışı, temmuz ve ağustosta piyasaya ivme kazandırmıştı. Ancak son verilere göre NFT piyasası, yeniden yaz başındaki düşük seviyelere geri dönmüş durumda. Bu gelişme, dijital koleksiyon piyasasında işlem hacmi ve katılımcı sayısının hızlı dalgalanmalara açık olduğunu bir kez daha gösteriyor.