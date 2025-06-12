Nft Yatırımcıları 40 Bine Ulaştı

AKTİF NFT YATIRIMCILARINDAKİ ARTIŞ

Ethereum Blockchain ağında bulunan aktif NFT yatırımcılarının sayısı, son dönemlerdeki önemli artışla birlikte 40 bine yaklaşarak iki yıl öncesindeki seviyeleri yakaladı. Bu canlanmanın sebepleri arasında OpenSea platformunun yenilikleri ve oyun projelerinin artan entegrasyonları yer alıyor. Ethereum Blockchain ağında NFT ticareti yapanların sayısı yaklaşık 40 bin kişiye ulaştı ve bu, Haziran 2022’de görülen seviyelere yakın bir artışı temsil ediyor.

OPENSEA’NIN YENİ SÜRÜMÜNÜN ETKİLERİ

Bu yükseliş, piyasanın önde gelen NFT platformlarından OpenSea’nin yeni sürümünü kullanıma sunması ve kullanıcıları yönlendiren bir program başlatmasıyla eş zamanlı olarak gerçekleşti. OpenSea tarafından tanıtılan Voyages isimli program sayesinde kullanıcılar, işlem yaptıkça XP puanı biriktiriyor. Toplanan bu puanların gelecekte olası bir token dağıtımında kullanılacağı düşünülüyor. OS2 adı verilen yeni sürümünün test aşamasının tamamlanmasının ardından OpenSea, 2022’den beri en yüksek aylık aktif kullanıcı sayısına ulaştı.

SEKTÖRDE STRATEJİK GELİŞMELER

NFT ekosistemindeki bu canlanma, sektörün önemli oyuncularının dijital koleksiyonların ötesine geçerek gerçekleştirdiği stratejik hamlelerle destekleniyor. Vibes isimli ticaret kartı oyununun geliştiricisi Orange Cap Games, popüler Moonbirds koleksiyonunun lisans haklarını devralarak, oyunun üçüncü serisinde bu koleksiyondan karakterler kullanabileceğinin sinyallerini verdi. Ayrıca, dijital futbol oyunu alanında faaliyet gösteren Mythical Games’in, kısa süre içinde piyasaya sunacağı FIFA Rivals oyununda Adidas markasıyla iş birliği yapacağı belirtildi. Mythical Games daha önce NFT tabanlı NFL Rivals mobil oyunuyla dikkate değer bir başarı elde etmişti.

BLOCKCHAIN TEKNOLOJİSİNİN GELİŞİMİ

Bu gelişmeler, uzun yıllardır Steam gibi platformlarda işlem gören oyun içi öğe ekonomilerinin Blockchain teknolojisiyle birleştiğini ortaya koyuyor. NFT piyasasındaki bu toparlanma, 2021’deki yükselişin ardından geldi. O dönemde, kısa vadeli kazanç peşinde koşan yatırımcıların çoğu memecoin gibi alternatif kripto varlıklara yönelirken, geriye teknolojinin gerçek kullanım alanlarına odaklanan daha istikrarlı bir kullanıcı kitlesi kaldı.