Ng Afyon Motofest Açılışı Gerçekleşti

HALK PROTOKOLÜ VE CANLI YAYIN DOPDOLU AÇILIŞTAYDI

NG Afyon MotoFest’in açılış seremonisi, protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi ve birçok ülkeden canlı yayınlama yapılacak yarışların yarın sabah start alacağı duyuruldu. Afyonkarahisar’da bu yıl 8’incisi düzenlenen NG Afyon MotoFest, binlerce katılımcının yoğun ilgisiyle açılış yaptı. Türkiye’nin 2025 yılındaki en büyük entegre spor ve gençlik etkinliği olan bu festival, ilk gününden itibaren renkli görüntüler, adrenalin dolu gösteriler ve unutulmaz müzik performanslarıyla dolup taştı.

AÇILIŞTA HEYECAN DOLU GÖSTERİLER STÜDYOYA TAŞINDI

Açılış programı, motokross alanında kent protokolü üyeleri ve dünyanın farklı ülkelerinden sporcuların katılımıyla gerçekleştirildi. Bu programda, sporcuların motosikletlerle sunduğu akrobatik gösteriler adrenalin tutkunlarına unutulmaz anlar yaşattı. Yarışmaların yarın sabah erken saatlerde başlayacağı ve birçok ülkeden canlı yayınlanarak takip edileceği bilgisi paylaşıldı.