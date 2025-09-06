Haberler

NG AFYON MOTOFEST ETKİNLİĞİ SÜRÜYOR

Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen NG Afyon MotoFest etkinliği devam ediyor. Dördüncü günde Motor Sporları Merkezi’nde sahne alan Samida, Hakkı Bulut ve Nilüfer, dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Ünlü sanatçılar, konser sırasında hayranlarının sevdiği parçaları yorumladı.

Konserde, Hakkı Bulut’a “Ustalara Vefa Gecesi” kapsamında özel hediyeler verildi. NG Afyon MotoFest Organizasyon Koordinatörü Murat Özbaskın, etkinliklerin oldukça eğlenceli ve coşkulu geçtiğini belirtti. Bu yılki etkinlik, motor tutkunları ve sanatseverleri bir araya getirmeye devam ediyor.

Tekirdağ’da Kaza Gerçekleşti, Bir Yaralı

Muratlı'da bir motosiklet kazası yaşandı; sürücü Berkan V. yoldan çıkarak şarampole düştü ve hastaneye sevk edildi.
Çorlu’da Motosikletle Panelvan Çarpıştı

Tekirdağ Çorlu'da panelvan minibüsle çarpışan motosiklet kaza yaptı. Sürücü ve yolcusu yaralanarak hastaneye sevk edildi.

