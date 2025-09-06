NG AFYON MOTOFEST ETKİNLİĞİ SÜRÜYOR

Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen NG Afyon MotoFest etkinliği devam ediyor. Dördüncü günde Motor Sporları Merkezi’nde sahne alan Samida, Hakkı Bulut ve Nilüfer, dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Ünlü sanatçılar, konser sırasında hayranlarının sevdiği parçaları yorumladı.

USTALARA VEFA GEÇİSİ İÇİN HEDİYELER

Konserde, Hakkı Bulut’a “Ustalara Vefa Gecesi” kapsamında özel hediyeler verildi. NG Afyon MotoFest Organizasyon Koordinatörü Murat Özbaskın, etkinliklerin oldukça eğlenceli ve coşkulu geçtiğini belirtti. Bu yılki etkinlik, motor tutkunları ve sanatseverleri bir araya getirmeye devam ediyor.