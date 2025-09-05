Ng Afyon Motofest İkinci Gün Yoğun Devam Ediyor

NG AFYON MOTOFEST İKİNCİ GÜNÜNDE YOĞUN KATILIMLA DEVAM EDİYOR

NG Afyon Motofest’in ikinci günü, her yaştan katılımcının yoğun ilgisiyle sürmekte. Türkiye’nin tanınmış sanatçılarını misafir eden bu festival, ünlü komedyen Yavuz Seçkin, Ayna Grubu, Mela Bedel ve Motive gibi isimlerle dolup taştı. Türkiye’nin en büyük entegre spor ve gençlik festivallerinden biri olarak öne çıkan NG Afyon Motofest, zengin programıyla geniş bir kitleye hitap ediyor.

YAVUZ SEÇKİN’DEN EĞLENCELİ PERFORMANS

Festivalin açılışını yapan Yavuz Seçkin, izleyicilere keyifli anlar yaşatan özel bir performans sergiledi. Onun sunduğu eğlenceli skitler ve özellikle Müslüm Gürses tiplemesiyle yaptığı espriler seyircilerden büyük alkış aldı. Kendi üslubuyla festival coşkusuna renk katan Yavuz Seçkin, hem güldürdü hem de izleyenlere eğlenceli bir gece sundu.

AİNA GRUBU VE GENÇ SANATÇILARLA DOLU BİR GÜN

Festivalin ikinci gününde sahneye çıkan Ayna Grubu, 90’lı yıllardan hatırlanan sevilen şarkılarıyla dinleyicileri adeta bir zaman yolculuğuna çıkardı. Ardından alternatif müziğin özgün sesi Mela Bedel ve Motive, festival alanını dolduran gençlerle buluştu. Sevilen şarkılarıyla coşkuyu artıran Motive, gençlerin enerjisiyle festival atmosferini zirveye taşıdı.