Ng Afyon Motofest İkinci Günü Devam Ediyor

NG AFYON MOTOFEST İKİNCİ GÜNÜNDE YOĞUN KATILIM

NG Afyon Motofest’in ikinci günü, her yaştan katılımcıyla dolup taşıyor. Türkiye’nin önde gelen sanatçılarını sahnesinde ağırlayan bu büyük etkinlik, ünlü komedyen Yavuz Seçkin, Ayna Grubu, Mela Bedel ve Motive ile renkleniyor. Geniş katılımı ve zengin içerikleriyle dikkat çeken festival, daha ilk gününden itibaren büyük ilgi görüyor.

YAVUZ SEÇKİN’İN NEŞELİ PERFORMANSI

Festivalin ilk bölümünde sahne alan ünlü komedyen Yavuz Seçkin, izleyicilere keyif dolu anlar yaşatıyor. Özellikle Müslüm Gürses tiplemesiyle yaptığı espriler, seyircilerden büyük beğeni topladı ve alkışlar eşliğinde karşılandı. Usta sanatçı, kendine has üslubuyla etkinliğe neşe katmayı başarıyor, ziyaretçilere eğlenceli bir gece sunuyor.

Ayna Grubu’NDAN UNUTULMAZ ANLAR

Festivalin devamında Ayna Grubu, 90’lı yıllardan bilinen şarkılarıyla katılımcıları adeta zamanda geri götürüyor. Ardından sahneye çıkan Mela Bedel ve Motive, binlerce gençle buluşarak müzik dolu anlar yaşatıyor. Sevilen şarkılarıyla Motive, gençlerin enerjisiyle festival atmosferini zirveye çıkarıyor ve katılımcılara unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen bu festival, özellikle gençlerin ilgisini çekiyor ve katılımcılara dolu dolu bir etkinlik yaşatıyor.