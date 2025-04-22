Ng Cimnastik, Başarılarla Dolu Bir Şampiyona

BAŞARILI HİZMETLERİYLE GÖZ DOLDURAN NG CİMNASTİK KULÜBÜ

NG Cimnastik Kulübü’nün minik cimnastikçileri, Türkiye Şampiyonası’nda 3 birincilik, 1 ikincilik ve diğer çeşitli derecelerle dikkat çekici bir başarı sağladı. Manisa’nın Yunusemre ilçesinde faaliyet gösteren NG Cimnastik Spor Kulübü, 17-20 Nisan 2025 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen Aerobik Cimnastik Küçükler Türkiye Şampiyonası’na 9-11 yaş grubu sporcularıyla katıldı ve elde ettiği 3 birincilik, 1 ikincilik ve çeşitli derecelerle Manisa’nın gururu oldu. Şampiyona, Türkiye’nin dört bir yanından gelen genç yeteneklerin rekabetine sahne olurken, organizasyonda toplamda 135 kadın, 26 erkek sporcu, 21 çift, 85 trio ve 39 adet 5’li grup yer aldı. Bu zorlu rekabet ortamında NG Cimnastik, güçlü hazırlık süreçlerinin meyvelerini alarak, Tek Kadınlar, Çiftler ve Tiriolar kategorilerinde birincilik, Tek Erkekler kategorisinde 2’ncilik ve 4’üncülük, 5’li Grup kategorisinde ise 6’ncılık gibi dereceler elde etti.

BAŞANRENÖRÜN GÖRÜŞLERİ VE TEŞEKKÜRLERİ

Kulübün başantrenörü ve yetkilisi Nihatcan Gül, bu başarının sadece bir spor galibiyeti olmadığını, aynı zamanda disiplin, takım ruhu ve doğru antrenman süreçlerinin farkını gösterdiğini belirtti. Gül, “Bizim için bu başarı sadece madalya kazanmak değil, doğru yolda olduğumuzun bir kanıtı. Manisa’da başlattığımız bu spor yolculuğunu, hem Türkiye’de hem de Avrupa’da dereceye giren sporcularla taçlandırmak bizler için gurur verici. Ancak bu başarının arkasında büyük bir ekip var. Değerli antrenör arkadaşlarım Yaren Bilgili ve Erkut Ergin’in katkıları da çok önemli. Aynı zamanda her antrenmanda ter döken sporcularımız ve onları hiçbir zaman yalnız bırakmayan aileleri. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu başarıyı birlikte kazandık.” diye vurguladı.

ULUSLARARASI BAŞARILAR VE YETENEKLER

Kulüp, 2025 yılı içerisinde yalnızca Türkiye’de değil, uluslararası arenada da önemli başarılarla adından söz ettirdi. Gül, “Kulüp sporcularımız, Fransa’daki Aquae Aerobic Open 2025 – Aix Les Bains yarışmalarında Tek Kadın, Çiftler ve Triolar Kategorilerinde birincilik kazanarak Manisa’mızın gururu oldu. Ayrıca Slovakya’da gerçekleştirilen Slovak Aerobic Open 2025 yarışmasında Tek Kadın kategorisinde 4’lük, Çiftler kategorisinde 1’lik ve Triolar kategorisinde ise 11.’lik gibi dereceler elde ettik. Bu başarılar, NG Cimnastik’in sadece Türkiye’de değil, uluslararası platformlarda da rekabet edebildiğini gösteriyor.” ifadelerini kullandı.

VİZYONUN YANSIMASI: SPORCULARIN GELECEĞİ

Alınan başarıların yalnızca skor değil, aynı zamanda uzun bir vizyonun yansıması olduğunu belirten NG Cimnastik Kulüp Başkanı Alpaslan Gül, Türkiye Şampiyonası’nda elde edilen derecelere dair yaptığı açıklamada, sporcuları ve teknik ekibi tebrik etti. Gül, “Bugün ulaştığımız bu başarılar sadece bir yarışmanın sonucu değil; yıllardır kararlılıkla sürdürdüğümüz bir vizyon, emeğin ve inancın doğal bir yansımasıdır. NG Cimnastik olarak yalnızca madalya kazanmakla değil, çocuklarımıza disiplin, özgüven ve takım ruhu aşılamakla da gurur duyuyoruz. Sporcularımızı yalnızca bugünün şampiyonları değil, geleceğin liderleri olarak yetiştiriyoruz.” dedi.

VELİLERİN DUYGULARI VE DESTEKLERİ

Kulüp sporcularının velileri ise, “Sadece çocuklarımızla değil, onların yanında gece gündüz emek veren antrenörlerimizle de gurur duyuyoruz. Her yarışma sonrası gözlerimiz doluyor. Çünkü sahnede gördüğünüz bir dakikalık performansın arkasında aylarca süren emek, sabır ve fedakarlık var. Bizler sadece madalya kazanıldığında değil, o yolun her adımında mutlu ve gururluyuz. NG Cimnastik ailesine sonsuz teşekkürler.” diyerek duygularını paylaştı.

NG Cimnastik Kulübü, gelecekte sadece küçükler kategorisinde değil, farklı yaş gruplarında da yurt içi ve yurt dışı şampiyonalar için hazırlıklarına devam ediyor.