Nicola Peltz, Instagram’da cesur paylaşımda bulundu

DUŞTA ÇEKİLMİŞ CESUR PAYLAŞIM

Brooklyn Beckham’ın eşi olan Nicola Peltz, Instagram üzerinden paylaştığı duşta çekilmiş cesur fotoğrafıyla takipçilerinin dikkatini çekiyor. 30 yaşındaki oyuncu, saçlarını yıkadığı sırada stratejik bir şekilde yerleştirilmiş havluyla mahremiyetini koruyarak “ovvvvunnn” notunu ekledi. Bu cesur hamle, Peltz’in kocasının ailesiyle yaşadığı iddia edilen gerginliklerin sürdüğü bir dönemde geldi.

AİLE İÇİNDEKİ ANLAŞMAZLIKLAR

Geçtiğimiz hafta, Brooklyn Beckham’ın annesi Victoria Beckham’ın doğum günü için sosyal medyada herhangi bir kutlama mesajı paylaşmaması, aile içindeki anlaşmazlık söylentilerini yeniden gündeme getirdi. Aile içindeki problemin, 2022 yılında Victoria ile gelini Nicola’nın düğün hazırlıkları sırasında başladığı öne sürülüyor. Halen devam eden sorunların ise Brooklyn’in kardeşi Romeo Beckham ile kız arkadaşı Kim Turnbull arasındaki gerginlikten kaynaklandığı düşünülüyor.

AİLE TOPLANTILARINA KATILMAMA KARARI

Bir kaynak, TMZ’ye verdiği demeçte, “Brooklyn ve Nicola, Romeo’nun kız arkadaşı Kim’in dahil olduğu aile toplantılarına katılmamayı tercih ediyor. Brooklyn, Kim’in Romeo ile ilişkisinden memnun değil” şeklinde açıklama yaptı. Bu arada The Sun gazetesinin haberine göre, David Beckham, 2 Mayıs’ta yapacağı 50. doğum günü partisinde aile içindeki gerginlikleri sonlandırmayı umuyor.

DAVID BECKHAM’IN DOĞUM GÜNÜ PLANI

David Beckham, sadece aile üyeleri ve çok yakın arkadaşların davet edileceği özel bir kutlama organize ediyor ve Brooklyn ile Nicola’yı bu özel günde görmek istiyor. David Beckham’a yakın bir kaynağın belirttiğine göre, “David, Miami’de Amerikalı arkadaşları için büyük bir parti yaptı, ama asıl doğum gününde daha samimi bir kutlama yapmak istiyor. Brooklyn, Nicola, Romeo, Cruz, Harper ve büyükanneler de dahil olmak üzere tam bir aile etkinliği olacak” açıklamasında bulundu.