nicole-ve-austin-bebeklerini-kaybetti

BEBEK BEKLEYEN ÇİFTİN HİKAYESİ

ABD’nin Michigan eyaletinde yaşayan Nicole ve Austin LeBlanc çifti, ilk bebeklerini bekledikleri haberiyle büyük bir sevinç yaşadı. Ancak bu mutluluk çok uzun sürmedi. Gebeliğin yedinci haftasında yapılan ultrason kontrolünde yalnızca bir kalp atışı duyulurken, ikiz gebelik şüphesi ortaya çıktı. Kısa bir süre sonra Nicole, şiddetli karın ağrılarıyla hastaneye kaldırıldığında ise gerçeğin ortaya çıkması kaçınılmaz oldu. Nicole, aynı kalbi, karaciğeri, bağırsakları, diyaframı ve göbek kordonunu paylaşan ikiz kız bebeklere hamileydi.

UZMANLARDAN TAVSİYELER

Uzmanlar, bebeklerin düşük riski taşıdığını veya doğumdan kısa bir süre sonra hayatlarını yitirebileceğini belirtti. Birçok doktor, Nicole’e gebeliği sonlandırma önerisinde bulundu. Ancak çift, Katolik inançları ve yaşamın kutsallığına duydukları bağlılık nedeniyle bu tavsiyeyi reddetti. Nicole, Newsweek’e yaptığı açıklamada duygularını şöyle aktardı: “Bu bebekler yaşıyordu ve hayatta kalmak için mücadele ediyorlardı. Onların hayatına ben son veremezdim. Her insan yaşamayı hak eder.”

DOĞUM ANI VE HÜZÜN

Nicole, 32. haftada sezaryenle ikizlerini dünyaya getirdi. Bebeklerin isimleri Maria Therese ve Rachel Clare olarak belirlendi. Doğum anında farklı tepkiler veren ikizlerden Maria yüksek sesle ağlarken, Rachel ise uyuyordu. Anne, “Yüzlerini görmek ve paylaştıkları bedene şahit olmak inanılmazdı” diyerek o özel anları gözyaşları içinde anlattı. Ancak, ikizler doğumdan çok kısa bir süre sonra, anne ve babalarının kucağında hayatlarını kaybetti…