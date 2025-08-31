Nicole Ve Austin’in Mücadelesi Unutulmazdı

İKİZ BEBEK HABERİYLE YAŞANAN MUTLULUK VE HÜZÜN

ABD’nin Michigan eyaletinde ikamet eden Nicole ve Austin LeBlanc çifti, ilk kez ebeveyn olacaklarını öğrendikleri anda büyük sevinç yaşadı. Ancak bu mutluluk kısa sürede yerini bir kabusa bıraktı. Gebeliğinin yedinci haftasında gerçekleştirilen kontrollere göre, ultrasonda yalnızca bir kalp atışı duyulmasına rağmen ikiz gebelik ihtimali belirdi. Nicole, şiddetli karın ağrıları ile hastaneye kaldırıldığında gerçek ortaya çıktı. Anne adayı, aynı kalbi, karaciğeri, bağırsakları, diyaframı ve göbek kordonunu paylaşan ikiz kız bebeklere hamileydi.

UZMANLARIN UYARILARI VE ÇİFTİN KARARIDIR

Uzman hekimler, bebeklerin ya düşükle kaybedilebileceğini ya da doğumdan hemen sonra hayatlarını kaybedebileceklerini bildirdi. Sayısız doktor, Nicole’e gebeliği sonlandırması yönünde önerilerde bulundu. Fakat çift, Katolik inançları ve yaşamın kıymetine olan bağlılıkları nedeniyle bu öneriyi kesin bir şekilde reddetti. Nicole, Newsweek’e verdiği açıklamada hislerini şu şekilde aktardı: “Bu bebekler yaşıyordu ve hayatta kalmak için mücadele ediyorlardı. Onların hayatına ben son veremezdim. Her insan yaşamayı hak eder.”

DOĞUM ANINDA YAŞANAN DÜŞÜNCELER VE SONUÇ

Nicole, 32. haftada sezaryen ile ikizlerini dünyaya getirdi. Maria Therese ve Rachel Clare adlarını verdikleri bebekler, doğum anında farklı tepkiler sergiledi. “Maria yüksek sesle ağladı, Rachel ise uyuyordu. Yüzlerini görmek ve paylaştıkları bedene şahit olmak inanılmazdı” şeklinde tanımladı o anları Nicole, gözyaşları içinde. Ancak ne yazık ki ikizler, doğumdan kısa bir süre sonra anne ve babalarının kucağında hayatlarını kaybetti.