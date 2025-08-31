Nicolo Zaniolo, Transfer İçin İtalya’ya Gitti

Spor

GALATASARAY’DAN İTALYA’YA DÖNÜŞ

Galatasaray forması giyen Nicolo Zaniolo, Rizespor maçının ardından soluğu İtalya’da aldı. İtalyan basınında çıkan haberlere göre, 26 yaşındaki futbolcu, pazar sabahı Milano’da görüldü.

TRANSFER İÇİN HAREKETE GEÇTİ

İtalya’dan Udinese’nin ilgilendiği Zaniolo, menajeri Claudio Vigorelli ile birlikte transfer süreci için hızlıca harekete geçti. Zaniolo’nun transferinin zamanının kısıtlı olduğu ifade edildi ve Udinese’ye geçişi için görüşmelerin son aşamalara geldiği bildirildi.

26 yaşındaki futbolcunun, tanıdığı bir ligde yeni bir başlangıç yapmak istediği ve gelecek yıl düzenlenecek Dünya Kupası’nda yer almayı arzuladığı aktarıldı.

GALATASARAY’DA PERFORMANSI

Galatasaray’da bu sezon 4 maçta görev alan Zaniolo, 12 milyon euro değerinde olup 1 asist yapma başarısı gösterdi.

