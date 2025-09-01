Nicolo Zaniolo, Transfer İçin İtalya’ya Gitti

GALATASARAYLI ZANIOLO İTALYA’DA

Galatasaray forması giyen Nicolo Zaniolo, Rizespor maçının akabinde soluğu İtalya’da aldı. İtalyan basınında yer alan bilgilere göre, 26 yaşındaki futbolcu, pazar sabahı Milano’da görüldü.

TRANSFER İÇİN HAREKETE GEÇTİ

İtalya’dan Udinese’nin ilgilendiği Zaniolo’nun, menajeri Claudio Vigorelli ile birlikte transfer için bizzat harekete geçtiği aktarıldı. Zaniolo’nun transferi için zamanın kısıtlı olduğu ve İtalyan futbolcunun Udinese’ye transferi için görüşmelerin son aşamada bulunduğu belirtildi.

ZANIOLO’NUN HEDEFLERİ

26 yaşındaki futbolcunun, tanıdığı bir ligde yeni bir başlangıç yapmak için İtalya’ya dönmek istediği ve gelecek yıl düzenlenecek Dünya Kupası’nda yer almak istediği ifade edildi.

Galatasaray’da bu sezon 4 maçta süre bulan 12 milyon euro değerindeki Zaniolo, bu süreçte 1 asist yapmayı başardı.