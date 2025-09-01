Spor

Nicolo Zaniolo, Transfer İçin İtalya’ya Gitti

nicolo-zaniolo-transfer-icin-italya-ya-gitti

GALATASARAYLI ZANIOLO İTALYA’DA

Galatasaray forması giyen Nicolo Zaniolo, Rizespor maçının akabinde soluğu İtalya’da aldı. İtalyan basınında yer alan bilgilere göre, 26 yaşındaki futbolcu, pazar sabahı Milano’da görüldü.

TRANSFER İÇİN HAREKETE GEÇTİ

İtalya’dan Udinese’nin ilgilendiği Zaniolo’nun, menajeri Claudio Vigorelli ile birlikte transfer için bizzat harekete geçtiği aktarıldı. Zaniolo’nun transferi için zamanın kısıtlı olduğu ve İtalyan futbolcunun Udinese’ye transferi için görüşmelerin son aşamada bulunduğu belirtildi.

ZANIOLO’NUN HEDEFLERİ

26 yaşındaki futbolcunun, tanıdığı bir ligde yeni bir başlangıç yapmak için İtalya’ya dönmek istediği ve gelecek yıl düzenlenecek Dünya Kupası’nda yer almak istediği ifade edildi.

Galatasaray’da bu sezon 4 maçta süre bulan 12 milyon euro değerindeki Zaniolo, bu süreçte 1 asist yapmayı başardı.

ÖNEMLİ

Gündem

Denizli’de Yangınla Mücadele Devam Ediyor

Denizli'nin Buldan ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, Aydın’a sıçrayarak tekrar büyüdü. Bölmekaya ve Bostanyeri Mahalleleri'ndeki evler ve tarım alanları tehlikeye girdi.
Spor

Karadeniz Derbisinde Puanlar Paylaşıldı

Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında Samsunspor ile 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı. Maç, Trabzon'da gerçekleşti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.