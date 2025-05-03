Nida Nur Çene 3.’lükle Milli Takım Hakkı Kazandı

SAMSUN’DA DÜZENLENEN ŞAMPİYONADA BAŞARI

Samsun’da gerçekleştirilen Ümitler Türkiye Tekvando Şampiyonası’na katılan Nida Nur Çene, 67 kg kategorisinde Türkiye 3’üncüsü olarak Milli Takım Seçmelerine katılma hakkı elde etti. Eskişehirli sporcu Nida Nur Çene bu önemli spor etkinliğine katılım gösterdi.

NIDA NUR ÇENE’NİN BAŞARISI

Nida Nur Çene, şampiyonada 67 kg kategorisinde gösterdiği performans ile Türkiye 3’üncüsü olarak dikkatleri üzerine çekti. Ümitler Türkiye Tekvando Şampiyonası sonuçları neticesinde, Çene Milli Takım Seçmelerine katılmaya da hak kazandı.

TEBRİK PAYLAŞIMI

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile başarılı sporcuyu tebrik etti. Bu tür başarılar, gençlerin spor alanında daha ileriye gitmeleri adına önemli birer adım olmaktadır.