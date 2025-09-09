Haberler

Niğde Belediyesi, 1635 Öğrenciye Destek Verdi

KIRTASİYE VE FORM DESTEKLERİ

Niğde Belediyesi, 2025-2026 eğitim öğretim yılı başlangıcıyla birlikte 1635 öğrenciye kırtasiye seti ve 315 öğrenciye okul forması desteği sağladı. Belediyenin açıklamasına göre, yapılan çalışmalar çerçevesinde öğrencilere defter, kalem, silgi, boya ve cetvel gibi temel eğitim malzemelerinin yer aldığı kırtasiye setleri ile okul forması dağıtımı yapıldı.

EĞİTİMİN ÖNEMİNE VURGU

Belediye Başkanı Emrah Özdemir, eğitimin bir şehrin geleceğinin temeli olduğuna dikkat çekti. Özdemir, “Öğrencilerimizin ve kıymetli öğretmenlerimizin yeni eğitim yılını kutluyorum. Son 5 yılda şehre 5 yeni kütüphane kazandırdık, belediye olarak tüm öğrencilerimizin en iyi şartlarda eğitim alabilmesi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız.” ifadelerini kullandı.

ÖNEMLİ

Haberler

Ağrı’nın Canlı Hayvan Borsası Açılacak

Ağrı'da şap hastalığı nedeniyle geçici kapatılan Canlı Hayvan Borsası, aşılama çalışmalarının tamamlanmasıyla 10 Eylül 2025'te tekrar açılacak.
Haberler

Antalya’da Trafik Kazasında Hayat Kaybı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden 17 yaşındaki genç, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Kazanın ardından sürücü yaralanırken, soruşturma sürüyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.