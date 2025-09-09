Niğde Belediyesi, 1635 Öğrenciye Destek Verdi

KIRTASİYE VE FORM DESTEKLERİ

Niğde Belediyesi, 2025-2026 eğitim öğretim yılı başlangıcıyla birlikte 1635 öğrenciye kırtasiye seti ve 315 öğrenciye okul forması desteği sağladı. Belediyenin açıklamasına göre, yapılan çalışmalar çerçevesinde öğrencilere defter, kalem, silgi, boya ve cetvel gibi temel eğitim malzemelerinin yer aldığı kırtasiye setleri ile okul forması dağıtımı yapıldı.

EĞİTİMİN ÖNEMİNE VURGU

Belediye Başkanı Emrah Özdemir, eğitimin bir şehrin geleceğinin temeli olduğuna dikkat çekti. Özdemir, “Öğrencilerimizin ve kıymetli öğretmenlerimizin yeni eğitim yılını kutluyorum. Son 5 yılda şehre 5 yeni kütüphane kazandırdık, belediye olarak tüm öğrencilerimizin en iyi şartlarda eğitim alabilmesi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız.” ifadelerini kullandı.