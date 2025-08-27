Niğde Belediyesi Kütüphane Açılışı Yapacak

YAŞAR KAPLAN KÜTÜPHANESİ VE KADIN YAŞAM MERKEZİ HİZMETE AÇILIYOR

Niğde Belediyesi, hizmete sunulacak olan Yaşar Kaplan Kütüphanesi ve Doktor Müzeyyen Toker Kadın Yaşam Merkezi’ni tamamladı. Bu iki yeni yapı, gençlerin ve kadınların sosyal, kültürel ve sportif ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla İlhanlı Mahallesi’nde inşa edildi. Kütüphane ve kadın yaşam merkezinin açılışı 29 Ağustos’ta gerçekleştirilecek.

BELEDİYE BAŞKANI’DAN AÇIKLAMALAR

Açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Emrah Özdemir, projenin şehre önemli bir katkı sağlayacağını vurguladı. Yaşam merkezinin yalnızca bir bina olmadığını, aynı zamanda gençlerin geleceğe hazırlanmaları ve kadınların yeteneklerini geliştirmeleri için bir alan oluşturduğunu ifade etti. Özdemir, “Özbelde ile Yukarı Kayabaşı Mahallesi’ndeki kütüphanelerimiz, 100. Yıl Millet Kütüphanesi ve eski Rum Kilisesi’nde açtığımız 100. Yıl Kale Halk Kütüphanemizle birlikte şehrimize yeni ve nitelikli okuma alanları kazandırmaya devam ediyoruz. Açılış törenimize tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz.” şeklinde konuştu.