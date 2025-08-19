Haberler

Niğde’de 1.600 Kg Tütün Ele Geçirildi

KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU

Niğde’de gerçekleştirilen bir operasyonda 1600 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Bu olayla ilgili olarak bir şüpheli gözaltına alındı. Valilikten yapılan duyuruya göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde kaçak tütün taşındığına dair gelen ihbar üzerine belirlenen araca müdahale etti.

GÖZALTILAR VE ADLİ İŞLEM

Aracın içindeki aramada 1600 kilogram tütün bulundu. Ele geçirilen malzeme ile ilgili olarak gözaltına alınan zanlı hakkında gerekli adli işlem başlatıldı. Bu durum, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının devam ettiğinin bir göstergesi oldu.

ÖNEMLİ

Haberler

Kırşehir’de Su Yatırımları Tamamlandı

Kırşehir'de 7 milyon 290 bin lira yatırımla 5 köy için kollektör ve su terfi hattı ihaleleri gerçekleştirildi, içme suyu kalitesinin artırılması planlanıyor.
Haberler

Şanlıurfa’da Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi; 125 gram esrar, 3 tabanca ve 5 tüfek bulundu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.