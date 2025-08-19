Niğde’de 1.600 Kg Tütün Ele Geçirildi

KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU

Niğde’de gerçekleştirilen bir operasyonda 1600 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Bu olayla ilgili olarak bir şüpheli gözaltına alındı. Valilikten yapılan duyuruya göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde kaçak tütün taşındığına dair gelen ihbar üzerine belirlenen araca müdahale etti.

GÖZALTILAR VE ADLİ İŞLEM

Aracın içindeki aramada 1600 kilogram tütün bulundu. Ele geçirilen malzeme ile ilgili olarak gözaltına alınan zanlı hakkında gerekli adli işlem başlatıldı. Bu durum, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının devam ettiğinin bir göstergesi oldu.