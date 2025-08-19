Niğde’de 1 Şüpheli Yakalandı, 1600 Kilo Tütün Ele Geçirildi

NİĞDE EMNİYETİNDEN KAÇAK Tütün OPERASYONU

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda bin 600 kilo kaçak tütün yakalandı ve bir kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, İl Emniyet Müdürlüğü’nün Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri bir şüpheliyi yakaladı.

ŞÜPHELİ ARACINDA BİN 600 KİLO Tütün BULUNDU

Yapılan aramalarda şüphelinin aracında bin 600 kilo tütün bulundu. Olayla ilgili olarak şüpheli hakkında hem adli hem de idari işlem süreci başlatıldığı bildiriliyor. Bu operasyon, kaçakçılıkla mücadele kapsamında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.