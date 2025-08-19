Haberler

Niğde’de 2 Kişi Uyuşturucudan Tutuklandı

UYUŞTURUCU OPERASYONU SONUCU TUTUKLAMALAR GERÇEKLEŞTİ

Niğde’de gerçekleştirilen polis çalışmalarında çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçiriliyor. Olayla bağlantılı olarak 2 kişi tutuklanıyor. Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 15-18 Ağustos 2025 tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları düşünülen 5 şüpheli gözaltına alınıyor.

ŞÜPHELİLERDEN BAZILARI SERBEST BIRAKILDI

Yapılan işlemlerin sonunda, 2 şüpheli adli merciler tarafından tutuklanırken, diğer 3 şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılıyor. Operasyon kapsamında gerçekleştirilen aramalarda şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında toplamda 20,81 gram uyuşturucu madde, 8 adet sentetik ecza maddesi ve 1 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçiriliyor.

TÜİK, Temmuzda 257 Bin 471 Taşıt Kaydetti

Temmuz ayında Türkiye'de trafiğe kaydedilen araç sayısı, bir önceki ayla kıyaslandığında %36,1 artışla 257 bin 471'e ulaştı. Toplam araç sayısı ise 32,6 milyon oldu.
Dün Akşam, Bağlar’da Bir Olay

Diyarbakır'da bir adam, eşini öldürdükten sonra intihar teşebbüsünde bulundu. Hastaneye kaldırılan Kemal Demir, burada yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma açıldı.

