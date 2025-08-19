Niğde’de 2 Kişi Uyuşturucudan Tutuklandı

UYUŞTURUCU OPERASYONU SONUCU TUTUKLAMALAR GERÇEKLEŞTİ

Niğde’de gerçekleştirilen polis çalışmalarında çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçiriliyor. Olayla bağlantılı olarak 2 kişi tutuklanıyor. Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 15-18 Ağustos 2025 tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları düşünülen 5 şüpheli gözaltına alınıyor.

ŞÜPHELİLERDEN BAZILARI SERBEST BIRAKILDI

Yapılan işlemlerin sonunda, 2 şüpheli adli merciler tarafından tutuklanırken, diğer 3 şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılıyor. Operasyon kapsamında gerçekleştirilen aramalarda şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında toplamda 20,81 gram uyuşturucu madde, 8 adet sentetik ecza maddesi ve 1 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçiriliyor.