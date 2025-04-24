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Niğde’de 3 Zanlı Tutuklandı

UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA TUTUKLAMA

Niğde’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonları sonucunda, 3 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yönlendirmesiyle uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına karşı düzenlediği operasyonlarda 3 zanlıyı gözaltına aldı.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında gerçekleştirilen aramalarda 984,5 gram sentetik uyuşturucu madde, bir tabanca, hassas terazi ve 25 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı. Bununla birlikte, iki suçtan 3 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari de yakalanarak cezaevine teslim edildi.

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