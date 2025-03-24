Niğde’de 305 Kilo Kaçak Tütün Yakalandı

DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdikleri operasyonlarla 305 kilo kaçak tütün yakaladı. Olayla ilgili olarak iki kişi tutuklandı.

OPERASYONUN DETAYLARI

Elde edilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonuyla kaçakçılıkla mücadele amacıyla bir operasyon düzenledi. Bu operasyon sırasında, şüpheli bir araçta yapılan aramada 305 kilogram kıyılmış açık tütün ele geçirildi. Araçta bulunan iki şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan iki şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaçakçılıkla mücadele, yerel güvenliği sağlamak ve halk sağlığını korumak açısından önemli bir konu olarak öne çıkıyor.