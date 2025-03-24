Haberler

Niğde’de 305 Kilo Kaçak Tütün Yakalandı

DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdikleri operasyonlarla 305 kilo kaçak tütün yakaladı. Olayla ilgili olarak iki kişi tutuklandı.

OPERASYONUN DETAYLARI

Elde edilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonuyla kaçakçılıkla mücadele amacıyla bir operasyon düzenledi. Bu operasyon sırasında, şüpheli bir araçta yapılan aramada 305 kilogram kıyılmış açık tütün ele geçirildi. Araçta bulunan iki şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan iki şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaçakçılıkla mücadele, yerel güvenliği sağlamak ve halk sağlığını korumak açısından önemli bir konu olarak öne çıkıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

İstanbul’da Gıda Denetimleri Artırıldı

İstanbul'da Ramazan Bayramı öncesi gıda ürünlerine yönelik denetimler sıkılaştırıldı. İki çikolata fabrikasında yapılan denetimlerde 1,200 işletmeye toplamda 70 milyon TL'yi aşan ceza verildi.
Haberler

Yahşihan’da Bayraktepe Sağlık Merkezi İnşaatı Başladı

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde, Bayraktepe Aile Sağlığı Merkezi için hafriyat çalışmaları başladı. Sağlık merkezi, 375 metrekare alanda, İl Özel İdaresi ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle inşa ediliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.