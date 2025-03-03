Niğde’de 310 Bin Makaron Ele Geçirildi

NİĞDE’DE DÜZENLENEN OPERASYON

Niğde’de, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda toplamda 310 bin adet makaron ele geçirildi. Niğde İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele etmek amacıyla bir operasyon düzenledi.

ŞÜPHELİ ARAÇTA YAPILAN ARAMA

Ekipler, 2 Mart 2025 tarihinde şüpheli bir aracı durdurup inceleme gerçekleştirdi. Araçta yapılan arama sonucunda 310 bin adet makaron bulundu. Olayla ilgili iki şüpheli şahıs gözaltına alınırken, şüpheliler hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı. Niğde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla süreceği ifade edildi.