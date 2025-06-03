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Niğde’de 5 Zanlı Gözaltına Alındı

POLİSİN KAÇAKÇILIK OPERASYONU

Niğde’de güvenlik görevlileri tarafından gerçekleştirilen bir kaçakçılık operasyonunda toplamda 5 zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığını önlemek üzere kapsamlı bir çalışma başlattı.

325 BİN KAÇAK MAKARON ELE GEÇİRİLDİ

Yürütülen operasyon çerçevesinde 5 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan zanlıların araçları üzerinde gerçekleştirilen aramalarda, 325 bin kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) tespit edildi. Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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