RAMAZAN BAYRAMI NAMAZI VAKTLARI

Mübarek Ramazan Bayramı’nın ilk günü bayram namazı eda edilecek. Bayram namazı vakti illere göre farklılık gösteriyor. Peki, Niğde’de bayram namazı ne zaman kılınacak? Niğde’de bayram namazı saat kaçta? Bayram namazı sabah namazından sonra mı ediliyor? Bayram namazı saatleri haberimizde. 30 Mart 2025 Pazar günü Ramazan Bayramı’nın 1. günü olarak kutlanacak. Diyanet’in duyurusuna göre, Niğde’de bayram namazı 06:59’da kılınacak.

BAYRAM NAMAZI HUKUKU VE İÇERİĞİ

Niğde’de bayram namazı saati 06:59 olarak belirlenmiştir. Bayram namazı, Hanefî mezhebine göre, Pazar namazının vücûb şartlarını taşıyan bireylere vâciptir. Şâfiî ve Mâlikî mezheplerine göre müekked sünnet olarak kabul edilirken, Hanbelî mezhebine göre farz-ı kifâyet olarak nitelendirilir. Hanefîlere göre, bayram namazının sıhhat şartları, hutbe hariç, Pazar namazının sıhhat şartlarıyla aynıdır. Bayram namazı iki rekattan oluşur ve şu şekilde kılınır: Niyet edildikten sonra tekbir alınır, eller bağlanır, “Sübhaneke duası” okunur. Yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak tekbir alınır, ardından eller yanlara salınır. Daha sonra bir tekbir daha alınarak eller göbek hizasında bağlanır.

İmam, “Euzü besmele” çeker, ardından açık bir şekilde “Fatiha suresi” ile birlikte “Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur’an-ı Kerim” okur. Cemaat bu sırada imamı dinler. Rüku ve secdeden sonra 2. rekata geçilir. İmam gizlice “Besmele” çeker, açıkça “Fatiha suresi” ve “Zammı sure” okur. Cemaat yine sessizce imamı dinler. Ardından iftitah tekbiri gibi eller kulak hizasına kaldırılarak tekbir alınır. Eller yeniden yanlara salınarak tekbirlere devam edilir. Son olarak, 4. tekbir alınır fakat bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmadan rükuya gidilir. Rükû ve secdenin ardından oturulur, “Tahiyyat, Salli-Barik duaları” okunur ve sağa sola selam vererek namaz tamamlanır.

BAYRAM NAMAZI İLE İLGİLİ BİLGİLER

Müezzin eşliğinde cemaat, bayram namazından önce 3 defa tekbir getirir. İmam hatip daha sonrasında bayram hutbesini okumaya başlar. Yılda iki kez kılınan bayram namazı öncesinde din görevlileri, nasıl kılınacağı ve niyet edileceği hakkında cemaatle bilgi paylaşır. Bayramın ilk günü, sabah namazı sonrasında güneş doğduktan sonra bayram namazı kılınabilir. Bayram namazı toplamda 2 rekattan oluşmaktadır. Müezzin kayyım, bayram namazı için niyet konusunda cemaati bilgilendirir. Niyet sırasında hangi bayramın namazı olduğu özellikle belirtilir. “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama.”