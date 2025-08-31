Niğde’de Bebeğin Kova İçine Düşmesi

ACILI OLAY NIĞDE’DE YAŞANDI

Niğde’de, Alay beldesindeki müstakil evde meydana gelen trajik bir olayda, 1 yaşındaki M.E.Ç, banyoda bulunan su dolu bir kovaya düştü. Olayın hemen ardından durum sağlık ve jandarma ekiplerine bildirildi.

BEBEK HASTANEDE KAYBEDİLDİ

Olay yerinde sağlık ekiplerinin gerçekleştirdiği ilk müdahalenin ardından, M.E.Ç, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ne yazık ki, çocuk hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak resmi bir soruşturma başlatıldı.