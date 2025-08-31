Gündem

Niğde’de Bebek Kovaya Düşerek Hayatını Kaybetti

nigde-de-bebek-kovaya-duserek-hayatini-kaybetti

KÜÇÜK ÇOCUK KOVAYA DÜŞTÜ

Niğde’de meydana gelen trajik bir olayda, merkez Alay beldesindeki müstakil evde yaşayan 1 yaşındaki M.E.Ç, banyoda içi su dolu bir kovaya düştü. Olayın hemen ardından, durum sağlık ve jandarma ekiplerine bildirildi.

ACİL MÜDAHALE YETERSİZ KALDI

Sağlık ekipleri, olay yerinde hızlı bir müdahale gerçekleştirdi ancak küçük çocuk, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

ÖNEMLİ

Gündem

Erdoğan, Mezunlara Sert Mesaj Verdi: “Bizi Bulur”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, harp okullarında düzenlenen diploma töreninde Türk ordusuna yönelik eleştirilere tepki gösterdi ve simsarların siyasi çıkar elde etmeye çalıştığını belirtti.
Gündem

Muğla’da Uyuşturucu Bağımlısı Genç Yangın Çıkardı

Muğla'da bir genç, ailesiyle çıkan tartışmanın ardından uyuşturucu etkisi altında evini ateşe verdi. Olayın detayları araştırılıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.