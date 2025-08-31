Niğde’de Bebek Kovaya Düşerek Hayatını Kaybetti

KÜÇÜK ÇOCUK KOVAYA DÜŞTÜ

Niğde’de meydana gelen trajik bir olayda, merkez Alay beldesindeki müstakil evde yaşayan 1 yaşındaki M.E.Ç, banyoda içi su dolu bir kovaya düştü. Olayın hemen ardından, durum sağlık ve jandarma ekiplerine bildirildi.

ACİL MÜDAHALE YETERSİZ KALDI

Sağlık ekipleri, olay yerinde hızlı bir müdahale gerçekleştirdi ancak küçük çocuk, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.