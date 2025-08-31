Gündem

Niğde’de Bebek Su Kovasına Düştü

nigde-de-bebek-su-kovasina-dustu

ACILI OLAY NİĞDE’DE GERÇEKLEŞTİ

Niğde’nin Alay beldesinde yer alan müstakil bir evde meydana gelen trajik bir olayda, 1 yaşındaki M.E.Ç banyoda su dolu bir kovaya düştü. Olayın bildirilmesi üzerine, sağlık ve jandarma ekipleri hızla adrese yönlendirildi.

HASTANEYE KALDIRILDI, KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerinin olay yerinde gerçekleştirdiği ilk müdahalenin ardından, M.E.Ç ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak, ne yazık ki küçük çocuk burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak bir soruşturma süreci başlatıldığı bildiriliyor.

ÖNEMLİ

Dünya

İsrail Ve Gazze Üzerine Tansiyon Artıyor

Avrupa Birliği dışişleri bakanları, Kopenhag'da düzenlenen toplantıda İsrail'e uygulanacak olası yaptırımlar hakkında ciddi anlaşmazlıklar yaşadı; bazı ülkeler sert ekonomik önlemler isterken, diğerleri karşı çıktı.
Gündem

Boğaziçi Üniversitesi’nde vahşet ayrıntıları ortaya çıktı

Boğaziçi Üniversitesi'nde 15 yaşındaki Hilal Özdemir'i öldüren Ayberk Kurtuluş'un suç geçmişi dikkat çekici şekilde geniş bir yelpazeye yayılıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.