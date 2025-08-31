Niğde’de Bebek Su Kovasına Düştü

ACILI OLAY NİĞDE’DE GERÇEKLEŞTİ

Niğde’nin Alay beldesinde yer alan müstakil bir evde meydana gelen trajik bir olayda, 1 yaşındaki M.E.Ç banyoda su dolu bir kovaya düştü. Olayın bildirilmesi üzerine, sağlık ve jandarma ekipleri hızla adrese yönlendirildi.

HASTANEYE KALDIRILDI, KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerinin olay yerinde gerçekleştirdiği ilk müdahalenin ardından, M.E.Ç ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak, ne yazık ki küçük çocuk burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak bir soruşturma süreci başlatıldığı bildiriliyor.