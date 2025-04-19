Niğde’de Beyin Ölümü, 2 Hastaya Umut

BÖBREK NAKLİ UYGULAMASI

Niğde’de bir hastanede tedavi olan bir bireyin beyin ölümü gerçekleşmesiyle birlikte, bu kişinin böbrekleri iki hastanın hayatına umut oldu. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden yapılan açıklamaya göre, beyin kanaması nedeniyle hastanede tedavi gören kişinin beyin ölümü kabul edildi.

AİLE ONAYIYLA ORGAN NAKLİ

Yaşamını yitiren bireyin böbrekleri, ailesinin izniyle, organ nakli bekleyen iki hasta için gönderildi. Bu işlem, organ bağışının hayati önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.