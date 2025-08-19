Niğde’de Bireysel Silahlanma Operasyonu Yapıldı

BİREYSEL SİLAHLANMAYLA MÜCADELE OPERASYONU

Niğde’nin Yelişgölcük ve Orhanlı beldelerinde bireysel silahlanmayı önlemek amacıyla düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bireysel silahlanmayla mücadele çerçevesinde, yasa dışı yöntemlerle üretilen ya da ele geçirilen ruhsatsız tabanca ve tabanca fişeği bulunduran kişilerin adreslerine baskın gerçekleştirdi.

AROMALARDA ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Operasyon sonucunda 4 kişi gözaltına alındı. Belirlenen adreslerde gerçekleştirilen aramalarda 3 ruhsatsız tüfek, bir av bıçağı ve 61 fişeği bulundu. Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem yapılmaya başlandı.