Niğde’de Çatıdan Düşen İki Çocuk Kurtarıldı

GÜVERCİN YAKALARKEN KURTULMAK İÇİN MÜDAHALE GEREKTİ

Niğde’de bir apartmanın çatısında güvercin yakalamak amacıyla çatıya çıkan iki çocuk, havalandırma boşluğuna düşerek sıkıştı. Olay, Niğde Merkez Selçuk Mahallesi’nde yer alan Yurtiçi Yapı Kooperatifi Apartmanı’nda meydana geldi. 7 ve 10 yaşlarındaki çocuklar, güvercinler için çatıya çıktıkları sırada, dengesini kaybederek apartmanın boşluğuna düştü.

KURTARMA OPERASYONU BAŞLATILDI

Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verildi. Kısa süre içinde sağlık, emniyet, itfaiye ve AFAD ekipleri olay yerine ulaştı. Ekipler tarafından yürütülen titiz çalışmalar sonucunda 7 yaşındaki B.Ç. ile 10 yaşındaki A.Ö. kurtarıldı. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldıktan sonra, çocuklar hastaneye götürüldü.

ÇOCUKLARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Hastaneye sevk edilen çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde, çocuklar bu tehlikeli durumdan sağ salim kurtulmuş oldu.