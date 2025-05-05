Haberler

Niğde’de Çatıdan Düşen İki Çocuk Kurtarıldı

GÜVERCİN YAKALARKEN KURTULMAK İÇİN MÜDAHALE GEREKTİ

Niğde’de bir apartmanın çatısında güvercin yakalamak amacıyla çatıya çıkan iki çocuk, havalandırma boşluğuna düşerek sıkıştı. Olay, Niğde Merkez Selçuk Mahallesi’nde yer alan Yurtiçi Yapı Kooperatifi Apartmanı’nda meydana geldi. 7 ve 10 yaşlarındaki çocuklar, güvercinler için çatıya çıktıkları sırada, dengesini kaybederek apartmanın boşluğuna düştü.

KURTARMA OPERASYONU BAŞLATILDI

Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verildi. Kısa süre içinde sağlık, emniyet, itfaiye ve AFAD ekipleri olay yerine ulaştı. Ekipler tarafından yürütülen titiz çalışmalar sonucunda 7 yaşındaki B.Ç. ile 10 yaşındaki A.Ö. kurtarıldı. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldıktan sonra, çocuklar hastaneye götürüldü.

ÇOCUKLARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Hastaneye sevk edilen çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde, çocuklar bu tehlikeli durumdan sağ salim kurtulmuş oldu.

ÖNEMLİ

Haberler

Deprem, Yapı Güvenliği İçin Önemli

Silivri'deki deprem, Türkiye'deki yapıların iç mekanik tesisat sistemlerinin güvenliğini tartışmaya açtı. Uzmanlar, sismik dayanımın ve teknik altyapının önemini vurguladı.
Haberler

SİİRT’te Korna Uyarısı Yapıldı

Siirt'te polis, gürültü yapan düğün konvoyunu durdurup araç sahiplerine uyarılarda bulundu. Uyarı sonrası konvoy yolculuğuna devam etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.