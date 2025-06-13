Niğde’de Dolandırıcılık Şüphesi Yakalandı

DOLANDIRICILIK OLAYI ARAŞTIRILIYOR

Niğde’de, depremzede bir vatandaşın kart bilgilerini kopyalayarak dolandırıcılık yapan bir şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla nitelikli hırsızlık suçuna ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından önemli adımlar atıldı.

Operasyon kapsamında, bir depremzede vatandaşın kart bilgilerini kopyalayarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen iki şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin detaylı çalışmaları sonucu tespit edildi. Bu şüphelilerin bir tanesi, Bursa’da düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelinin ise şu an cezaevinde bulunduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.