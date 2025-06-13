Niğde’de Geleneksel Oyun Etkinliği Düzenlendi

DİJİTALDEN UZAKLAŞMAKTAN KEYİF ALDILAR

Niğde’de düzenlenen ‘Dijitalden Uzaklaş’ temalı etkinlikte çocuklar geleneksel oyunlarla keyifli bir gün geçirdi. Niğde Milli Eğitim Müdürlüğü, Ömer Halisdemir Gençlik Merkezi ve Aile Sosyal Hizmetler Müdürlüğü işbirliğinde Ovacık Köyü’nde gerçekleştirilen etkinliğin amacı, çocukların dijital dünyadan uzaklaşmasını sağlamak, arkadaşlıklar edinmelerini desteklemek ve geleneksel oyunların yaşatılması oldu. Etkinlik, geleneksel çocuk oyunlarını yeniden hatırlatması açısından büyük önem taşıdı. Öğrenciler, bu sayede sosyal becerilerini geliştirme fırsatı buldu.

GELENEKSEL OYUNLARIN ÖNEMİ

Etkinlikle ilgili açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek, çocukların dijital bağımlılıktan ve hareketsizlikten uzaklaştırılmasının önemine vurgu yaptı. Özbek, “Bakanlığımızın da yönlendirmesiyle yaklaşık iki yıldır çocuklarımızı geleneksel oyunlara teşvik ediyoruz. Unutulmaya yüz tutmuş oyunlarımızı büyüklerimizden öğrenerek tekrar çocuklarımıza kazandırmaya çalışıyoruz. Bu sayede çocuklarımızı her türlü bağımlılıktan uzak tutmayı hedefliyoruz” dedi.

AİLELERİN ROLÜ

Ailelerin bu sürece katılımının önemine dikkat çeken Özbek, “Sadece okullarda değil, evlerde de ailelerin çocuklarıyla birlikte bu oyunları oynamasını istiyoruz. Çünkü oyun, çocukları hem mutlu ediyor hem de onları sağlıklı bir sosyal gelişime yönlendiriyor” ifadelerini kullandı. Etkinlik kapsamında öğrenciler, kuyu, duvar, kanca, zigzag, bilardo, puzzle, hendek, alengir, koridor, teke tek, katamino, renk, doku ve parkur gibi çeşitli geleneksel oyunları deneyimledi.