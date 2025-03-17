Niğde’de İhbar Üzerine İki Polise Saldırı

OLAYIN DETAYLARI

Niğde’de gerçekleşen bir olayda, ihbar üzerine bir eve yönlendirilen iki polis memuru, madde bağımlısı bir kişi tarafından keser ve bıçakla yaralandı. Olay, saat 13.00 civarında Niğde merkez İlhanlı Mahallesi’nde meydana geldi. Aile içi kargaşa nedeniyle çevreye rahatsızlık verildiği ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri hızla olay yerine intikal etti.

MAĞDURLAR VE SALDIRGAN

Elinde bıçak ve keserle kapıyı açan 18 yaşındaki E.Y.Ö., polis memurlarına saldırdı. Polis memurları Adem G. (50) elinden, Deniz E. (30) ise başından yaralandı. Olay anında, polis saldırgana müdahalede bulunarak onu ayağından vurarak etkisiz hale getirdi. Yaralı polis memurları ve saldırgan, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Vali Cahit Çelik, yaralı polislerin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

VALİDEN AÇIKLAMALAR

Yaşanan olayın ardından basın toplantısı düzenleyen Niğde Valisi Cahit Çelik, yaralı polislerin sağlık durumlarının iyi olduğunu dile getirdi. Çelik açıklamasında, “Bugün saat 13 civarında, 112’ye gelen bir çağrıda, bir kavga ihbarına giden polis ekibimize, daha önce dedesine ve amcasına saldırmış bir şahıs elinde bıçak ve keserle saldırmış. Uyuşturucunun etkisi altında olduğunu değerlendiriyoruz. Önce bir polisimize keser fırlatıyor, diğerini bıçakla yaralıyor. Polis arkadaşımız silahını kullanarak şahsı etkisiz hale getiriyor. Polis arkadaşlarımızın durumu iyi. Geçmiş olsun diliyorum. Uyuşturucu, memleketin belası ve terörden daha tehlikeli. Şu anda yaralı olan ve arkadaşlarımızın etkisiz hale getirdiği şahsın daha önce bu anlamda suç kayıtları mevcut. Bizler, hem ailelerimizi hem de sokaklarımızı, herkesin desteğiyle daha güvenli bir hale getirebiliriz,” dedi.