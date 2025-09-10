Niğde’de İlköğretim Haftası Töreni Yapıldı

EĞİTİM HAFTASI COŞKUSU

Niğde’de, İlköğretim Haftası dolayısıyla özel bir tören gerçekleştirildi. Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan etkinlikte, İl Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Kemal Aydoğan İlkokulu’ndaki programda, saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okundu. Vali Cahit Çelik, burada yaptığı konuşmada, yeni eğitim yılının heyecanını paylaştıklarını dile getirdi. Çocukları bilgi, ahlak ve milli değerlerle donatma sorumluluğunun önemine vurgu yapan Çelik, “Eğitim, yalnızca bireysel başarıların değil, aynı zamanda güçlü bir toplumun da temeli” ifadesini kullandı. Öte yandan, Niğde’deki 371 okulda 70 bin 528 öğrencinin eğitim aldığı bilgisini veren Çelik, “Eğitim ordumuzun neferleri olan 5 bin 272 öğretmenimiz, bu kutsal görevde özveriyle çalışmaya devam ediyor. Her bir öğrencimizin başarısı, ülkemizin yarınlarına atılmış sağlam bir adımdır” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Özbek, ilköğretim döneminin öğrencilerin kişilik yapısının şekillendiği ve temel bilgi ve becerilerin edinildiği dönem olduğunu belirtti. Öğrencilerin çağın gereklerine uygun olarak yetiştirilmesinin önemine dikkat çeken Özbek, “Türkiye Yüzyılı’nın güçlü bireyleri bu modelle şekillenen okullarımızda filizlenecek. Bu yıl ilimizde uygulamaya koyduğumuz Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, bütüncül gelişimin desteklenmesi projesinin somut bir göstergesi. Hedefimiz, öğrencilerimizin akademik, sosyal, kültürel ve duygusal gelişimlerini bir bütün olarak destekleyerek, onları özgüven sahibi ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetiştirmektir. Öğrencilerimize sağlıklı, başarılı ve huzurlu bir eğitim öğretim yılı diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Konuşmalar sonrasında öğrenciler, şiirler okudu ve halk oyunları gösterisi sundu. Bu anlamlı programa, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nurettin Kesler, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.