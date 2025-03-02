Niğde’de İşçilerden Toplu İşten Çıkarılma Tepkisi

İŞÇİLER TOPLU İŞTEN ÇIKARILDIĞINA İTİRAZ EDİYOR

Niğde’deki bir maden işletmesinde çalışan 110 işçi, ihaleyi kazanan yeni taşeron firma NARTAŞ tarafından işten çıkarıldıkları iddialarıyla eylem başlattı. Niğde’nin Ulukışla ilçesine bağlı Maden köyünde, Kayseri merkezli NARTAŞ firmasının köy halkından yaklaşık 110 işçinin işine son verdiği belirtiliyor. İddialara göre, yeni taşeron firma, köy halkından olan işçilerle çalışmak istemiyor.

EYLEM VE PROTESTO GÖSTERİLERİ

İşten çıkarıldıklarını açıklayan işçiler, maden işletmesi önünde eylem düzenleyerek durumu protesto etmeye başladı. Bu süreçte şantiye giriş-çıkışlarını kapatan işçiler, nakliye işlemlerini durdurdu. Uzun yıllardır maden şirketinde çalışan işçiler, yeni firmanın bölge halkıyla çalışmaktan kaçındığını ifade ederek haklarını aramaya devam edeceklerini vurguladı. İşçiler, mağduriyet yaşadıkları gerekçesiyle haklarını alana kadar mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.

TAŞERON FİRMA TEPKİLERİ ARTIRIYOR

Yeni taşeron firmanın köy halkını işten çıkararak oluşturduğu durum, işçiler arasında büyük bir memnuniyetsizlik yarattı. İşçiler, kendi topluluklarından kişilerin çalışmasını istemeyen firmanın yaklaşımını eleştirerek, bu durumu kabul edilemez bulduklarını dile getirdi. Eylemler, işçilerin haklarını savunma kararlılıklarını gösteriyor.