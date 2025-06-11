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Niğde’de Kaçak Alkol Operasyonu Yapıldı

EMNİYET OPERASYONUNDA ÜÇ ŞÜPHELİ YAKALANDI

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte alkol üretimi ve satışı ile ruhsatsız silah bulundurmak suçlarına karşı bir operasyon düzenliyor. Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonuyla gerçekleştirilen operasyonda toplamda 3 şüpheli yakalanmış durumda.

ARAŞTIRMALARDA İLGİ ÇEKEN BULGULAR ELDE EDİLDİ

Operasyon sırasında şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan detaylı aramalarda önemli miktarda malzeme ele geçiriliyor. Bu malzemeler arasında 20 litre etil alkol, 5 adet alkol yapım kiti, 1 adet tabanca, 1 adet şarjör ve 14 adet tabanca fişeği yer alıyor. Şüpheliler ile ilgili olarak hem adli hem de idari işlemler başlatıldığı bildiriliyor.

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