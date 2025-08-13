NİĞDE’de, Kaçak Sigara Ele Geçirildi

KAÇAK SİGARA OPERASYONU

Niğde’de, jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği bir operasyonda, 50 milyon 748 bin TL değerinde pek çok kaçak sigara ve üretim malzemesi ele geçirildi. Bu olaya ilişkin 15 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları çerçevesinde Sazlıca beldesinde H.E.’ye ait olan iş yerinde baskın yaptı.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Yapılan arama sırasında, 1 sigara basma makinesi, 2 vakum motoru, 2 ambalaj makinesi, 1 milyon 315 bin dolu makaron, 550 bin filtre, 500 kilo kıyılmış tütün, 120 makaron üretim kağıdı ve 90 rulo sigara filtre kağıdı bulundu. Operasyonda, iş yerinde çalışan 14 kişi ile birlikte H.E. gözaltına alındı. Ele geçirdiği malzemelerin piyasa değerinin 50 milyon 748 bin TL olduğu açıklandı.

GÖZALTININ SONUCU

Alınan ifadelerin ardından 14 kişi serbest bırakılırken, H.E. adliyeye sevk edildi. Bu durum, Niğde’de kaçak sigara üretimiyle mücadele kapsamında atılan önemli bir adımı gösteriyor.