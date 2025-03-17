Niğde’de Kaçak Ürün Operasyonu Yapıldı

KAÇAK ÜRÜNLER ELE GEÇİRİLDİ

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak ürünlere yönelik gerçekleştirdikleri çalışmalar sonucunda geniş çaplı bir operasyon düzenledi. Bu operasyonda, evler, iş yerleri ve araçlarda yapılan aramalarda büyük miktarda kaçak malzeme ele geçirildi.

ÖNEMLİ MİKTARDA KAÇAK MALZEME BULUNDU

Operasyon kapsamında 6 adet otomatik sigara basma makinesi, 7 gümrük kaçağı cep telefonu, 710 paket kaçak sigara, 14 bin 200 adet tütün ile doldurulmuş makaron, 10 bin 400 adet boş makaron, 33 kilo tütün, 6 bin 440 gram gümrük kaçağı çay, 500 adet sigara paketlenmesinde kullanılan kilitli poşet ve 244 farklı marka ve modelde cep telefonu aksesuarı ele geçirildi. Yapılan işlemler sonucunda, yakalanan 6 kişi hakkında adli prosedür başlatıldı.

KAÇAKÇILIĞA KARŞI MÜCADELE DEVAM EDECEK

Polis ekipleri, kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirtti. Bu bağlamda, yapılan açıklamada, kaçak ürünlerin piyasada yer almasının önüne geçmek amacıyla çalışmaların aralıksız devam edeceği vurgulandı.