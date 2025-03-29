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Niğde’de Kaçakçılık Operasyonu: 2 Gözaltı

POLİS OPERASYONU DÜZENLENDİ

Niğde’de, polis ekipleri kaçakçılıkla mücadele kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirdi ve bu operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Niğde İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar doğrultusunda bu operasyonu düzenliyor.

KAÇAK MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Düzenlenen operasyonlarda, gözaltına alınan 2 şüpheli kişinin yanı sıra yapılan aramalar neticesinde toplam 10 bin adet doldurulmuş makaron ve bin 116 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı bildiriliyor.

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