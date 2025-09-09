Haberler

Niğde'de Kaza, 2 Ölü, 3 Yaralı

Niğde’de emniyet şeridindeki çekicinin römorkuna çarpan otomobildeki iki kişi yaşamını yitirirken, üç kişi de yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza, Niğde-Pozantı Otoyolu’nda, Sazlıca mevkiinde gerçekleşti. Ankara istikametinde seyreden 20 APL 512 plakalı otomobil, emniyet şeridinde duran 51 AR 130 plakalı çekiciye bağlı 51 ACU 176 plakalı yarı römorka arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan iki kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan üç kişi ise ilk müdahalenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Kaza nedeniyle yolun iki şeridi ulaşıma kapandı ve ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri intikal etti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

